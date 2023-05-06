Приостановлено движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщил в Telegram советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта региона Николая Лукашенко.
Отмечается, что движение возобновится в ближайшее время. Паромная переправа работает в обычном режиме. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыто движение по второму железнодорожному пути.
Симферополь, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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