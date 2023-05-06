Украина вновь пыталась атаковать Крым – сбиты две баллистические ракеты

В небе над Крымом силами ПВО сбиты две украинские баллистические ракеты, запущенные из оперативно-тактического комплекса «Гром-2». Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале.

До этого глава РК Сергей Аксенов заявил об одной сбитой в Крыму ракете «Гром-2». «Разрушений и пострадавших нет», – написал он в телеграм-канале. Чуть позже стало известно, что системой ПВО сбиты не одна, а две баллистические ракеты.

Напомним, сегодня утром крымские власти сообщили о работе системы ПВО на севере Крыма. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»