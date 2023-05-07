ПВО отразила атаку украинских дронов в Крыму

Силы противовоздушной обороны отразили ночью все атаки беспилотников в Крыму. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

«Все ночные попытки прорвать ПВО были пресечены. Жертв и разрушений нет», – написал Крючков в Telegram.

Ранее об отражении атаки украинских БПЛА сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего, по его словам, минувшей ночью на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников.

Симферополь, Наталья Петрова

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