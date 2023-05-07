Украина снова атаковала Крым и Севастополь беспилотниками

В ночь на 7 мая Украина пыталась атаковать Крым и Севастополь беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километра, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС, – рассказал градоначальник. –

Второй беспилотник был сбит над морем в районе мыса Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола.

Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки».

Всего, по словам Развожаева, минувшей ночью на Крым и Севастополь было направлено более 10 беспилотников.

Власти РК ситуацию пока не комментируют.

Как уже сообщал «Новый День», накануне, 6 мая, беспилотники сбили на севере полуострова, а вечером ПВО уничтожила две баллистические ракеты.

Севастополь, Олег Яковенко

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