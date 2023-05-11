«Так не пойдёт» – Bloomberg гонит Зеленского в наступление

Украина только в последнее время уже получила оружия на 30 миллиардов долларов «для успешного контрнаступления».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Bloomberg в своей статье, вышедшей после заявления президента Украины о том, что с наступлением ВСУ «надо подождать».

Издание подчёркивает, что любая страна НАТО, кроме США, тратит в год на вооружение меньшую сумму.

Bloomberg указывает Зеленскому, что для успешного контрнаступления Украина «должна будет провести общевойсковую операцию без преимущества в воздухе». Для этого «необходимо максимально усилить координацию пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны».

«В случае отказа от наступления на Украину усилится давление, чтобы она не рассчитывала на возвращение неподконтрольных ей территорий», – пишет издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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