Зеленский потребовал от Запада не склонять его к переговорам с РФ после провала контрнаступления

Ни одна страна в мире не имеет права склонять Украину к переговорам с РФ, независимо от исхода контрнаступления ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

По его словам, если Украина не добьется успехов на фронте, то союзники могут попытаться склонить ее к переговорам.

«Будут, я в этом уверен, у всех будет идея. Мы с вами должны посмотреть на это очень прагматично. Я считаю, что ни одна страна в мире не имеет права... Запад должен консолидировать свои силы, давать консультации Украине, помогать, предлагать что угодно. Но не давить с этим, потому что война – у нас. И нельзя заставлять Украину отступить от своих каких-то ценностей, интересов. Нельзя вынудить Украину отдать просто территорию», – потребовал Зеленский.

Отметим, сегодня Bloomberg написал, что «в случае отказа от наступления на Украину усилится давление, чтобы она не рассчитывала на возвращение неподконтрольных ей территорий». Статья появилась после заявления Зеленского о том, что с наступлением ВСУ «надо подождать».

Симферополь, Валентин Карамазов

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