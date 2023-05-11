Евросоюз вслед за США пугает Грузию «опасными российскими лайнерами»

ЕС призывает Грузию не пускать российские пассажирские самолёты на свою территорию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя возможное возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

«Призываем Грузию, которая претендует на обретение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям против РФ. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», – сказал Стано.

Ранее представитель Госдепартамента США в комментарии грузинским изданиям предупредил Грузию о санкциях в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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