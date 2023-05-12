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Пятница, 12 мая 2023, 13:22 мск

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В Киеве прокомментировали отказ Зеленскому обратиться к участникам Евровидения

В администрации украинского президента поспешили опровергнуть сообщение The Times об отказе руководства Евровидения организовать выступление Владимира Зеленского в финале конкурса. Там утверждают, что якобы вообще не посылали запрос.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила пресс-служба Зеленского.

«Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», – утверждают в Киеве.

Финал песенного конкурса пройдёт 13 мая. Накануне определились все участники.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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