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NewDayNews.ru

Четверг, 23 июня 2022, 20:49 мск

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Украине окончательно отказано в проведении «Евровидения»

Скриншот с YouTube

Европейский вещательный союз (EBU) в четверг, 23 июня, принял окончательное решение о переносе песенного конкурса «Евровидение-2023» с территории Украины в другую страну из соображений безопасности, – сообщают СМИ.

В заявлении вещательного союза говорится: «EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году».

Сообщается, что решение о переносе конкурса с Украины было принято с учетом ответственности EBU за обеспечение соблюдения условий, «гарантирующих безопасность всех, кто участвует и занят в мероприятии».

Ранее Европейский вещательный союз заявлял, что ведутся переговоры по поводу возможного проведения «Евровидения-2023» в Великобритании.

Женева, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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