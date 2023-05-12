«Разбомбим в ближайшие недели» – администрация Зеленского обещает превратить Крым в «опасное для русских место»

Украинская разведка вычислила все военные и новые инфраструктурные объекты в Крыму, а ВСУ готовы начать их уничтожение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Киеве выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Смотрите, мы всё видим, и мы точно эти объекты, которые являются объектами незаконного строительства или незаконного существования на нашей территории, мы будем их уничтожать», – грозится чиновник украинской администрации.

«Но намного более глубоко мы понимаем через наших разведчиков, что, где и как, какие там между собой есть связи, и это все точно будет уничтожено. И это очень важно понимать, что Крым не является надежным местом для русских, мягко говоря. Уже очевидно, что это будет крайне опасное место в ближайшие недели, месяцы – это абсолютно объективное развитие событий», – добавил Подоляк.

Напомним, ранее он обещал, что ВСУ зайдут в Крым в декабре 2022 года.

Симферополь, Иван Капустин

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