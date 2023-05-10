Подоляк пригрозил Европе терактами

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 10 мая, пригрозил Европе терактами в случае прекращения поставок вооружений Киеву, – сообщает телеканал «Рада».

В эфире телеканала Подоляк сказал: «Как только будут остановлены поставки оружия…, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе и спокойно есть круассаны в ресторанчиках не получится».

Ранее сегодня верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев «сдастся через несколько дней» и призвал продолжать оказывать помощь режиму.

Киев, Иван Бабурин

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