За дальнобойные ракеты спасибо, ждём приёма в НАТО – Зеленский созвонился с Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за поставку Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, с дальностью поражения от 290 до 560 километров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в своём Tg-канале после разговора с британским премьером по телефону.

«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего в НАТО», – добавил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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