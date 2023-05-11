Лондон подтвердил передачу Киеву ракет большой дальности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Выступая сегодня перед членами Палаты общин британского парламента, Уоллес назвал этот шаг «выверенным и соразмерным эскалации России».

«Использование ракет Storm Shadow позволит Украине отбросить российские силы с суверенной территории Украины», – цитирует министра «Би-Би-Си».

По словам министра, ракеты поступают или уже находятся в распоряжении Украины.

Ранее канал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия относится крайне негативно к поставкам Лондона Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, и потребуется адекватный ответ.

Storm Shadow – совместная разработка Великобритании и Франции. Ракеты запускаются с воздуха. Их дальность составляет более 250 км или 155 миль, что чуть меньше дальности американских тактических ракетных систем класса «земля-земля» ATACMS (300 км), которые Украина в течение долгого времени безуспешно просит у Вашингтона.

Лондон, Мария Соколова

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