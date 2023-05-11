CNN: Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Неназванные высокопоставленные западные чиновники заявили телеканалу, что тем самым украинским войскам «предоставлен новый ударный потенциал» в преддверии долгожданной контратаки.

Storm Shadow – это совместная разработка Великобритании и Франции, ракеты запускаются с воздуха. Их дальность составляет более 250 км, или 155 миль, что чуть меньше дальности американских тактических ракетных систем класса «земля-земля» ATACMS (300 км). Надо отметить, что Украина в течение долгого времени безуспешно просит у Вашингтона передать ВСУ ракетные комплексы ATACMS.

Ракеты Storm Shadow «меняют правила игры с точки зрения дальности», заявил CNN высокопоставленный военный представитель США. Как отмечает телеканал, в настоящее время максимальная дальность действия оружия, переданного США Украине, составляет около 49 миль.

Москва, Наталья Петрова

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