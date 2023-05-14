«Мир только на условиях Украины» – Шольц исключил прекращение огня и заморозку конфликта

Запад берёт в свои руки «мирную инициативу» по Украине и будет объяснять всем, что реального мира добивается именно Украина, а не Китай, Россия или любой другой не западный посредник, который предлагает лишь немедленное прекращение огня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Зеленским в Берлине.

Он особо подчеркнул, что Украина «готова к достижению мира», но не на условиях России.

«Нужно везде по всему миру говорить о том, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия. Хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира на Украине, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины», – сказал Шольц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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