Франция передаст Украине десятки бронемашин и танков

Франция проведет обучение нескольких украинских батальонов и оснастит их десятками единиц бронетехники и легких танков. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на совместное заявление президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского по итогам их встречи в воскресенье вечером в Елисейском дворце.

«В ближайшие недели Франция обучит и вооружит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, в том числе AMX-10RC», – говорится в документе.

Париж также сосредоточит свои «усилия на поддержке возможностей противовоздушной обороны Украины», отмечается в заявлении. При этом, какие конкретные меры будут приняты в этом направлении, не уточняется.

Макрон и Зеленский также призвали усилить давление на Россию, ужесточив санкции.

До визита в Париж украинский президент посетил Германию, где обсудил увеличение военной помощи Киеву. По итогам переговоров с Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольцподтверди л, что немецкие власти предоставят Киеву пакет военной помощи в размере 2,7 млрд евро

Москва, Наталья Петрова

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