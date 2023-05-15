Лондон поставит Киеву сотни ударных БПЛА большой дальности

Великобритания передаст Украине сотни новых боевых беспилотников дальностью более 200 км и ракеты для комплексов противовоздушной обороны. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление британского кабмина.

«Премьер-министр сегодня подтвердит дальнейшую поставку сотен ракет для ПВО и дополнительных беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км», – говорится в заявлении. Новые военные поставки будут осуществлены в ближайшие месяцы.

Как заявил глава британского правительства Риши Сунак, в украинском конфликте настал «решающий момент», и Лондон «не может подвести» киевские власти в вопросах поставки оружия.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где проведет переговоры с Сунаком о дальнейшей военной помощи.

Заявление Лондона о новых поставках вооружения Киеву последовало вслед за подтверждением министром обороны Великобритании Беном Уоллесом передачи украинским военным крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом глава минобороны Соединенного Королевства заявил на прошлой неделе, назвав данный шаг «выверенным и соразмерным эскалации России».

В России это решение Лондона сочли крайне негативным. В МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз.

Лондон, Наталья Петрова

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