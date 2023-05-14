Зеленский анонсировал «Саммит мира» на условиях своего личного плана

Украина готовится к проведению «Саммита мира» с привлечением всех стран, публично проявивших мирные посреднические инициативы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Зеленский особо подчеркнул, что будет рассматриваться исключительно «формула мира», предложенная им лично.

«Война происходит на нашей территории, поэтому любой мирный план будет базироваться на предложениях Украины. Это наш чёткий план, это наша формула мира», – сказал он.

Ранее Шольц исключил прекращение огня и заморозку конфликта, подчеркнув, что мир возможен «только на условиях Украины».

Как известно, накануне Зеленский отверг посредничество Римского папы Франциска в урегулировании украинского кризиса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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