Возобновившиеся украинские атаки на флангах Бахмута (Артёмовск) – «это прелюдия к масштабному контрнаступлению ВСУ по всему фронту».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Bild.

При этом он уже перенёс контрнаступление с весны на «весенне-летний сезон».

«Думаю, мы увидим катастрофические события, которые постигнут российскую армию. Она будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории. На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон», – грозится Подоляк.

Напомним, ранее он заявлял, что украинская разведка вычислила все военные и новые инфраструктурные объекты в Крыму, а ВСУ якобы готовы начать их уничтожение.

Симферополь, Валентин Карамазов

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