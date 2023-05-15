Зеленский и Сунак сформировали «коалицию истребителей» – пока без истребителей

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили формирование «коалиции истребителей» для Украины от западных стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает The Guardian.

Британский премьер отметил, что Лондон готов научить украинских пилотов пользоваться западными истребителями. Однако сами поставки самолётов пока под вопросом, подчеркнул Сунак.

«Это не только предоставление самолетов, но также подготовка пилотов и вся логистика, и Великобритания может играть большую роль в этом», – сказал премьер.

Однако, спустя час представитель правительства Великобритании заявил, что у Лондона нет истребителей F-16, в которых заинтересован Киев. По всей видимости, Сунак готов выступить инициатором поставок самолётов Украине, однако предоставить их должны, по его задумке, другие западные страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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