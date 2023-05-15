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Понедельник, 15 мая 2023, 14:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Лондон откроет новый центр подготовки украинских летчиков

Великобритания откроет новую летную школу для тренировки украинских летчиков. Британский премьер Риши Сунак пообещал президенту Украины полную поддержку: от поставок техники до обучения.

«Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины: от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники», – цитирует премьера его пресс-служба.

Программу подготовки пилотов адаптировали специально для украинских летчиков. Новый набор военных будут обучать пилотированию разных типов самолетов, в том числе истребителей F16.

В Лондоне напомнили, что в 2022 году британские инструкторы подготовили 15 тыс. украинцев на британской территории и еще 22 тыс. военных прошли обучение на Украине с 2014 по 2022 год.

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон посоветовал украинским властям не отправлять своих летчиков на переобучение в страны-союзницы. По его мнению, для Киева будет проще нанимать частных военных летчиков для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-16.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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