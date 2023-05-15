Лондон откроет новый центр подготовки украинских летчиков

Великобритания откроет новую летную школу для тренировки украинских летчиков. Британский премьер Риши Сунак пообещал президенту Украины полную поддержку: от поставок техники до обучения.

«Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины: от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники», – цитирует премьера его пресс-служба.

Программу подготовки пилотов адаптировали специально для украинских летчиков. Новый набор военных будут обучать пилотированию разных типов самолетов, в том числе истребителей F16.

В Лондоне напомнили, что в 2022 году британские инструкторы подготовили 15 тыс. украинцев на британской территории и еще 22 тыс. военных прошли обучение на Украине с 2014 по 2022 год.

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон посоветовал украинским властям не отправлять своих летчиков на переобучение в страны-союзницы. По его мнению, для Киева будет проще нанимать частных военных летчиков для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-16.

Лондон, Наталья Рязанова

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