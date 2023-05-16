Киев отреагировал на уничтожение американского ЗРК Patriot российским Кинжалом

Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщение МО РФ об уничтожении в Киеве американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Как сообщал «Новый День», об успешном поражении хвалёного американского ЗРК доложил ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники», – сказал Игнат.

Между тем, власти Украины уже заставили публично извиняться украинскую домохозяйку, случайно заснявшую момент уничтожения ЗРК Patriot.

Симферополь, Валентин Карамазов

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