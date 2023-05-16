ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Вооруженные Силы РФ нанесли сосредоточенный удар по местам сбора украинских военных и хранения оружия и техники, переданных западными странами. Все намеченные цели поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США, размещенный в Киеве.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»