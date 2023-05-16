«Мощности и резервы исчерпаны» – Укрэнерго

В энергосистеме Украины значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает государственная корпорация «Укрэнерго».

Как утверждают в компании, такое положение дел связано с ремонтом энергоблоков электростанций, подвергшихся массированным ракетным и дроновым ударам в течение осени-весны.

«Также проходит сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством», – посетовали в ведомстве.

Напомним, ранее директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что зимой возобновятся веерные отключения света.

Симферополь, Валентин Карамазов

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