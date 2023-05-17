Украина отправила последнее судно в рамках действующего зернового соглашения

Из порта Черноморск в Одесской области вышло последнее судно в рамках действующего зернового соглашения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ООН.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», корабль DSM Capella с 30 тысячами тонн кукурузы следует в Турцию.

Предварительные договоренности по работе «зернового коридора» действуют до 18 мая.

Сегодня стало известно, что продлить зерновую сделку в плане вывоза зерна из черноморских портов под контролем Украины планируется еще на 60 дней.

Вопрос о российской части сделки еще обсуждается.

Одесса, Платон Ефимчук

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