Украина отправила последнее судно в рамках действующего зернового соглашения

Из порта Черноморск в Одесской области вышло последнее судно в рамках действующего зернового соглашения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на ООН.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», корабль DSM Capella с 30 тысячами тонн кукурузы следует в Турцию.
Предварительные договоренности по работе «зернового коридора» действуют до 18 мая.
Сегодня стало известно, что продлить зерновую сделку в плане вывоза зерна из черноморских портов под контролем Украины планируется еще на 60 дней.
Вопрос о российской части сделки еще обсуждается.
Одесса, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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