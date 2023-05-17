СМИ узнали о планах продлить украинскую часть зерновой сделки на 60 дней

Стороны планируют продлить зерновую сделку в плане вывоза зерна из черноморских портов под контролем Украины еще на 60 дней. Российскую часть договоренностей продолжают обсуждать, передает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ожидается, что украинская часть пакета черноморской зерновой инициативы будет продлена на 60 дней. Вопрос о российской части сделки обсуждается, решение будет приниматься на высшем уровне», – рассказал собеседник.

Источник в Анкаре допустил, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудят детали продления по телефону в ближайшее время.

«Возможность их телефонных переговоров не исключена, ведь, как вы знаете, зерновая сделка истекает уже завтра. Жизненно важно достичь договоренностей для ее продления. Если зерновую сделку не получится продлить, то цены на продовольствие вновь пойдут вверх, не удастся их сдерживать», – сказал собеседник.

По его словам, в Турции рассчитывают на продление инициативы, срок действия которой истекает 18 мая.

Постпред России при ООН Василий Небензя поднял вопрос неисполнения российской части зерновой сделки на заседании Совбеза организации. Он указал, что без малого год нет ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсека ООН Антониу Гутерриша «Меморандума Россия – ООН». Российские сельхозпоставки продолжают блокироваться западными санкциями без каких-либо перспектив.

Москва, Наталья Рязанова

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