Россия продлила зерновую сделку – Эрдоган

Зерновая сделка, в которой участвуют Турция, Украина, ООН и Россия, продлевается ещё на два месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Он особо поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку «зерновой инициативы» Анкары и пообещал, что «Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки».

«Турция получила гарантии от российских друзей по беспрепятственному выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия» – добавил Эрдоган.

Симферополь, Валентин Карамазов

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