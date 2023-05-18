Поезд из Севастополя на материк отправится из Симферополя

Поезд из Севастополя на материк сегодня отправится из Симферополя. Об этом сообщила компания-перевозчик.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» в Симферопольском районе сошли с рельсов несколько вагонов с зерном. Движение поездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено.

В связи с этим поезд 008С «Севастополь – Санкт-Петербург» в 17:15 отправится из Симферополя, пассажиров в крымскую столицу доставят автобусами.

Организованы автобусные перевозки и для пассажиров пригородных поездов, задержанных из-за инцидента.

Из Симферополя автобусы отправятся от железнодорожного вокзала в 10:30, 12:50, 14:00, 15:30.

Из Бахчисарая – от привокзальной площади – в 11:45, 13:55, 15:05, 16:45.

Севастополь, Лиана Макоба

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