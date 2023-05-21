ВСУ «продолжают наступательные действия на флангах вблизи Бахмута».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский во время поездки на Бахмутское направление после того, как боевики ВСУ были полностью выбиты из Артёмовска (Бахмут).

По его словам, Украина «контролирует окрестности города, значение его обороны не теряет смысл». Также он добавил, что в дальнейшем «это предоставит ВСУ возможность входа в город, когда произойдет смена оперативной обстановки на фронте».

Отметим, что первоначальное наступление ВСУ на северные и южные фланги под Артёмовском, дабы задержать успешное наступление вагнероцев в городе, уже захлебнулось, и украинские подразделения, по данным венкора Бориса Рожина, сами находятся в полукольце.

Напомним, около месяца назад Сырский хвалился, что боевики ВСУ «отважно удерживают позиции» в Бахмуте, «неожиданно атакуют» и «уничтожают личный состав» русских.

Симферополь, Валентин Карамазов

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