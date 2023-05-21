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Понедельник, 22 мая 2023, 03:29 мск

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Миротворец Ли Хуэй облетел всех – осталась Москва

На предстоящей неделе спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который уже посетил Киев и ряд стран ЕС с предложениями по урегулированию украинского кризиса, прибудет в Москву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут российские СМИ со ссылкой на «информированные источники».

Несколько дней назад Ли Хуэй побывал в Киеве, где провёл встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и президентом Владимиром Зеленским.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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