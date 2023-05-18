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Четверг, 18 мая 2023, 18:17 мск

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Спецпредставитель правительства КНР провел переговоры в Киеве

Спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй провел переговоры с руководством Украины о перспективах мирного урегулирования конфликта с Россией. Как передает агентство «Синьхуа», стороны обменялись мнениями, в том числе, по актуальным вопросам китайско-украинских отношений.

Китайский спецпредставитель изложил позицию Китая по политическому урегулированию ситуации в Украине, отметив, что панацеи для выхода из кризиса не существует: сторонам следует начинать с самих себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для прекращения войны и проведения мирных переговоров.

Китайская сторона заявила о готовности на основе документа «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» прилагать усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Китай, Украина,