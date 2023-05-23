В Севастополе продали муниципальное общежитие вместе с жильцами

В Севастополе частному лицу продали муниципальное общежитие вместе с жильцами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в доме №38/1 на улице Маячной 13 квартир. Это малосемейное общежитие принадлежало ЗАО «Монолитстрой», в нем живут сотрудники этого предприятия. Они все зарегистрированы по данному адресу.

В 2021 году здание передали на баланс города, на сейчас его обитателям прислали требования освободить помещения в течение месяца.

Как выяснилось бывший собственник умудрился продать дом частному лицу. А тот в суде сумел доказать, что здание, в котором живут 13 семей, является нежилым. И суд подтвердил его право собственности. Теперь общежитие пытаются перепродать торговой организации, а людей выгоняют на улицу.

Севастопольцы обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, тот поручил возбудить уголовное дело по факту продажи общежития.

После этого на проблему обратили внимание в правительстве Севастополя.

«Совершенно дичайшая ситуация разворачивается на улице Маячной. Какая-то фирма украинского периода решила продать частному лицу, дом, – прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Развожаев. – На мой взгляд, права людей хамским образом пытаются нарушить. Поручил правительству подключиться ко всем искам. Надо вернуть дом в собственность Севастополя. Мы должны дать людям возможность подписать социальный контракт с городом».

Каким образом «какая-то фирма» смогла продать муниципальную собственность и почему этого в администрации не заметили, градоначальник не пояснил.

Напомним, севастопольские чиновники никак не могут разобраться с коммунальщикам, выставляющими горожанам счета за несуществующие батареи.

Севастополь, Лиана Макоба

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