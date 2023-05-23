Столтенберг анонсировал масштабное увеличение производства вооружений всеми странами НАТО

Страны-члены НАТО в ближайшее время расширят своё военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я решил пригласить представителей промышленности по обе стороны Атлантического океана на встречу министров обороны НАТО для обсуждения расширения производства», – добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО приветствует передачу Киеву крылатых ракет и готовит полное перевооружение Украины по западному образцу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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