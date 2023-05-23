Передача истребителей Украине не делает НАТО участником конфликта – Столтенберг

Передача Украине F-16 не сделает НАТО стороной конфликта в войне с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это важный шаг, который частично позволит нам на определенном этапе предоставить Украине истребители, но также посылает очень четкий сигнал, что наша поддержка будет долгосрочной, и Россия не сможет ее переждать», – сказал он.

По словам генсека, «Украина имеет полное право на самооборону и НАТО ей в этом поможет».

«Помогать украинцам, значит, защищать право ООН, международное право от агрессивной войны – это наше право. Это не делает НАТО и членов Альянса стороной конфликта», – уверяет Столтенберг.

Также он анонсировал масштабное увеличение производства вооружений всеми странами НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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