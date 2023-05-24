На Кубани разбушевалась непогода

В Краснодарском крае разбушевалась непогода.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», на юго-востоке региона с вечера 23 мая идут сильные дожди. В Лабинском районе вода пошла с гор, забив принесенными ветками проход под мостом при въезде в станицу Зассовскую.

Из-за обильных осадков не справились с пропуском воды водопропускные сооружения на ручье Эрастов. На место выехали отряды краевой спасательной службы «Кубань-Спас».

В селе Гофицкое из-за обильных осадков произошел сход воды с полей, в результате чего образовался затор ливневых сточных траншей.

В районе подтоплено несколько десятков домов и дворов.

В Апшеронском и Мостовском районах выпал град. Некоторые градины достигали размеров куриного яйца.

Экстренное предупреждение продлено до 25 мая. О надвигающемся шторме предупредили и в Крыму.

Краснодар, Лиана Макоба

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