Новый Рамштайн посвятят усилению украинской ПВО и боеприпасам

Новая встреча в формате «Рамштайн» будет посвящена усилению украинской ПВО, предоставлению боеприпасов и обсуждению возможности поставок F-16.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

«В этой контактной группе, как и на других, все начнется с того, что Украина предоставит обзор текущей ситуации с безопасностью в стране и расскажет о своих насущных потребностях. Поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона и в дальнейшем будет оставаться приоритетной темой обсуждения, так же как и боеприпасы для обеспечения, опять же, их (ВСУ) способности вести боевые действия. А затем будет также дискуссия о подготовке F-16», – сказал он.

Между тем, Райдер уточнил, что поставки истребителей F-16 на Украину не предназначены для предстоящих наступательных операций, а планируются в долгосрочной перспективе.

12-й «Рамштайн» запланирован на 25 мая, он пройдет в онлайн-формате.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»