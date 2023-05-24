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Среда, 24 мая 2023, 19:17 мск

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Сунак пообещал от Запада «многолетнюю» военную поддержку Украине

Запад готов поддерживать Украину годами в ответ на российскую «стратегию выжидания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом на конференции по вопросам обороны в Лондоне заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По его мнению, российская стратегия «выжидания, чтобы люди на Западе устали, заскучали... не сработает».

«Сейчас мы ведем разговор с союзниками о том, какие долгосрочные многосторонние и двусторонние соглашения о безопасности мы можем заключить с Украиной», – сказал Сунак.

Ранее он заявил, что конфликт на Украине входит «в критическую стадию».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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