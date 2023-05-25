В Севастополе и Крыму из свободных экономических зон исключили около трети участников

В Севастополе из свободной экономической зоны исключили 36% участников. Обновленный реестр опубликован на сайте Минстроя России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СЭЗ Крыма и Севастополя действуют с 2015 года и предусматривают ряд налоговых льгот и преференций.

За 8,5 лет в СЭЗ Севастополя зарегистрировались 551 резидент, из них в текущем году – только 4. И почти 200 из списка участников исключили за невыполнение условий соглашений.

В Крыму ситуация чуть лучше, но тоже не радужная: всего в СЭЗ было зарегистрировано 1659 резидентов, в текущем году – 23 (подавляющее большинство – крымские компании и предприниматели). А исключили из реестра участников 500 – это 30%.

Напомним, еще в 2017 году в Федеральной налоговой службе заявили, что СЭЗ Крыма и Севастополя превращаются в оффшорную зону: многие участники пользуются всеми льготами и преференциями, но ничего не вкладывают в экономику полуострова.

Севастополь, Олег Яковенко

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