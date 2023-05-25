«Здесь вам не Tik Tok!» – украинская разведка потребовала прекратить задавать вопросы о контрнаступлении

Журналисты и украинские граждане не должны каждый день спрашивать – «что нового с контрнаступлением?».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов.

Он также сравнил разговоры о контрнаступлении с песней о Пасхе, которая «завирусилась» в украинском сегменте TikTok накануне праздника.

«До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была «Скоро уже будет Пасха». Ну, сейчас актуально, что «Скоро уже будет наступление»... Будет. Все будет хорошо», – уверяет он.

Напомним, два дня назад глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал скорое начало контрнаступления ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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