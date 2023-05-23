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Вторник, 23 мая 2023, 11:02 мск

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Глава украинской разведки анонсировал скорое начало контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters

Украинские военные имеют необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений, оно начнется в ближайшее время. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

«У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу только сказать, что [контрнаступление] начнется в ближайшее время», – сказал глава военной разведки Украины (цитата по ТАСС).

В то же время он заявил, что ВСУ все еще нуждаются в большом запасе оружия и боеприпасов для успешного продолжения боевых операций. «Нужно больше оружия. Нужны истребители», – сказал Буданов. Он понадеялся на то, что «у международного сообщества все готово для помощи» Киеву.

Ранее, в мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ до сих пор не готовы к контрнаступлению из-за нехватки военных средств, и Киеву «нужно еще немного времени».

В свою очередь, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявлял, что ожидаемый «контрнаступ» ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих. По его словам, это лето на Украине может быть «очень ужасным», и цена (которую заплатит Киев – прим. ред.) может быть ужасной.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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