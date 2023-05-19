Посол Украины в Лондоне предсказал большие потери ВСУ в контрнаступлении

Ожидаемое контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих. Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По его словам, это лето на Украине может быть «очень ужасным». Цена (которую заплатит Киев – прим. ред.) может быть ужасной, добавил дипломат. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV.

Пристайко также отметил, что среди союзников Украины имеются завышенные ожидания от контрнаступления, что оказывает давление на украинских военнослужащих.

Комментируя решение Вашингтона не поставлять Киеву истребители F-16, посол высказал мнение, что США еще могут изменить свои планы.

Дипломат также признал, что после президентских выборов в США в 2024 году поддержка Украины может ослабнуть, поэтому Киев «должен давить» в вопросе поставок оружия «прямо сейчас», передает ТАСС.

Ранее Пристайко заявлял, что Украина раскроет потери своей армии после завершения конфликта с Россией. «Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра», – сказал дипломат в интервью британским СМИ.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ до сих пор не готовы к контрнаступлению из-за нехватки военных средств, и Киеву «нужно еще немного времени».

Между тем накануне экс-президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, что украинская армия начнет контрнаступление «со дня на день». По его словам, Киев планирует атаковать на разных направлениях. Об этом он заявил в интервью El Mundo.

Москва, Наталья Петрова

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