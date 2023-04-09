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Воскресенье, 9 апреля 2023, 08:58 мск

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«Это будет ужасная цифра»: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ

Фото: glavcom.ua

Украина раскроет потери своей армии после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко газете Daily Express.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра», – сказал дипломат.

Пристайко подчеркнул, что Киев готов продолжать боевые действия до последнего украинца. Посол отверг возможность переговоров с Москвой. Он считает, что Россия должна вывести свои войска. «Для нас резолюция – русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», – сказал он.

Отвечая на вопрос о подготовке для весеннего наступления бригад «Гвардии наступления» общей численностью 40 тысяч бойцов, дипломат сказал, что Киев мобилизовал «миллион человек».

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор оценил потери украинской армии с начала конфликта в 250 тысяч убитых.

В ноябре прошлого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила военные потери Украины с начала российской спецоперации в 100 тыс. человек. Об этом она сообщила в своем твиттере, но позже удалила свой пост. В офисе президента Украины назвали данную информацию ошибочной.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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