российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 мая 2023, 14:05 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Власти Кубани назвали официальную причину утреннего взрыва в Краснодаре

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как уже сообщал «Новый День», хлопок в районе здания №54 на улице Морской зафиксировали в 4:17 утра.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное – обошлось без жертв, – подчеркнул Кондратьев. – Спасибо нашим спецслужбам за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются.

В ближайшее время поможем восстановить повреждения и окажем всю необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало».

Краснодар, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,