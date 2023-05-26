Власти Кубани назвали официальную причину утреннего взрыва в Краснодаре

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как уже сообщал «Новый День», хлопок в районе здания №54 на улице Морской зафиксировали в 4:17 утра.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное – обошлось без жертв, – подчеркнул Кондратьев. – Спасибо нашим спецслужбам за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются.

В ближайшее время поможем восстановить повреждения и окажем всю необходимую помощь горожанам, чьё жильё пострадало».

Краснодар, Лиана Макоба

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