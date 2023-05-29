Никто за нас не заступится: глава грузинского парламента исключил конфронтацию с РФ

Присоединение Тбилиси к агрессивным антироссийским мерам может в конечном итоге довести дело до войны с РФ. Однако за Грузию в случае вооруженного конфликта с Россией «никто не будет воевать».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему Тбилиси не станет присоединяться к санкциям против Москвы.

«В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», – сказал Папуашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

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