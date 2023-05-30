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Вторник, 30 мая 2023, 14:18 мск

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Премьер-министр Грузии объяснил причину конфликта на Украине

Фото: president.gov.ge

Стремление Украины вступить в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Одной из причин было расширение НАТО и много других причин. Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты», – сказал глава кабмина (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада Украины приняла пакет поправок, закрепляющих в конституции стремление в Евросоюз и НАТО. Это произошло спустя 11 лет после того, как Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте пообещал Киеву членство в НАТО, но отказался предоставлять План действий по подготовке к членству.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, но в Вашингтоне сочли это несвоевременным.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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