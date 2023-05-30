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Вторник, 30 мая 2023, 17:21 мск

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«Приятно видеть» – ВСУ отреагровали на атаку беспилотников в Москве

Фото: Минобороны Украины

Атаки ударных дронов на Москву «радуют украинцев».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящие прилёты БПЛА по российской столице, и что война их все-таки коснётся», – сказал он.

Напомним, по факту сегодняшней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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