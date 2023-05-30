Теракт: после атаки беспилотников на Москву возбуждено уголовное дело

По факту сегодняшней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты Следственно-экспертного центра ведомства», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что восемь беспилотных аппаратов пытались рано утром атаковать объекты, расположенные на территории Москвы. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Как считает оборонное ведомство, за этой атакой стоит киевский режим.

Москва, Андрей Дорофеев

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