российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 мая 2023, 09:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников

В атаке на Московский регион участвовали восемь украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», – говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в минобороны, три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, следователи уже работают на местах падения беспилотников.

«На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов главного следственного управления СК России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Москва не дотянула до первого места в рейтинге регионов по благосостоянию семей / Власти Солнечногорска через суд требуют от Пугачёвой оплаты долга за аренду участка на берегу реки / Прокуратура требует признать геноцидом действия немецких оккупантов в Подмосковье / Столичный менеджер украл игрушечные машинки на 700 тыс рублей / В Подмосковье задержан гендиректор фирмы, четверо сотрудников которой задохнулись в коллекторе / Налетчик с ножом отобрал автомобиль у жительницы Королева / Четыре коммунальщика погибли в Подмосковье при работе в коллекторе / В Раменском дети сожгли сверстника в сарае

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Терроризм, Украина, ЧП в Москве, ЧП в Подмосковье,