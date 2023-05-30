Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников

В атаке на Московский регион участвовали восемь украинских БПЛА. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены», – говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в минобороны, три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, следователи уже работают на местах падения беспилотников.

«На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов главного следственного управления СК России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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