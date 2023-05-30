Путин подтвердил удар ВС РФ по штабу военной разведки Украины

ВС РФ недавно нанесли удар по одному из украинских «центров принятия решений», а именно по штабу главного управления разведки МО Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим избрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям», – сказал он, имея в виду сегодняшнюю атаку украинских ударных беспилотников на Москву.

Напомним, накануне глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пригрозил россиянам новыми терактами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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