ВС РФ нанесли сегодня мощный удар уже по второй американской установке «Пэтриот» в аэропорту Жуляны под Киевом. Все выпущенные военнослужащими США противоракеты опять промахнулись по российским «Кинжалам» и «Искандерам» и попадали на территории украинской столицы на головы киевлянам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пригрозил россиянам новыми терактами.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят», ― сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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