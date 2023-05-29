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Понедельник, 29 мая 2023, 17:06 мск

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ГУР Украины грозит России местью за удар американцев по Киеву

Фото: Reuters

ВС РФ нанесли сегодня мощный удар уже по второй американской установке «Пэтриот» в аэропорту Жуляны под Киевом. Все выпущенные военнослужащими США противоракеты опять промахнулись по российским «Кинжалам» и «Искандерам» и попадали на территории украинской столицы на головы киевлянам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пригрозил россиянам новыми терактами.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят», ― сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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